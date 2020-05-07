Healthcare
May 7, 2020 / 1:05 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ovid Therapeutics Reports Q1 2020 Financial Results

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Ovid Therapeutics Inc:

* OVID THERAPEUTICS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.37

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.33 — REFINITIV IBES DATA

* POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM PHASE 2 ROCKET TRIAL OF OV101 FOR TREATMENT OF FRAGILE X SYNDROME

* EXPECT TO REPORT TOPLINE DATA FROM PIVOTAL PHASE 3 NEPTUNE TRIAL IN Q4 OF 2020

* AS OF MARCH 31, 2020, CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALED $58.3 MILLION

* FULL RESULTS FROM PHASE 2 ARCADE TRIAL ARE EXPECTED IN EARLY 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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