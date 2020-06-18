Healthcare
June 18, 2020 / 4:41 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Oxford Biomedica Announces Proposed Placing To Raise Up To £40 Mln

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Oxford BioMedica PLC:

* OXFORD BIOMEDICA PLC - PROPOSED PLACING OF NEW ORDINARY SHARES

* OXFORD BIOMEDICA PLC - PLACING IS PROPOSED TO RAISE UP TO £40 MILLION, BEFORE EXPENSES

* OXFORD BIOMEDICA PLC - INTENTION TO CONDUCT A NON-PRE-EMPTIVE PLACING REPRESENTING APPROXIMATELY 6.5% OF COMPANY’S EXISTING ISSUED SHARE CAPITAL

* OXFORD BIOMEDICA- NET PROCEEDS OF PLACING TO PROVIDE ADDITIONAL RESOURCES FOR WORK INVOLVED WITH RELATING TO POTENTIAL COVID-19 VACCINE CANDIDATES

* OXFORD BIOMEDICA PLC - £5M REVOLVING CREDIT FACILITY WITH A HIGH STREET BANK IS EXPECTED TO BE MADE AVAILABLE TO GROUP IN NEAR TERM

* OXFORD BIOMEDICA PLC - INITIAL CLINICAL TRIAL DATA FOR COVID-19 VACCINE (AZD1222) IS EXPECTED DURING Q3 2020

* OXFORD BIOMEDICA PLC - IS TARGETING SPIN OUT / OUT-LICENSE OF ONE IN-HOUSE PRODUCT CANDIDATE PRIOR TO YEAR END

* OXFORD BIOMEDICA PLC - PRICE PER PLACING SHARE IS 800 PENCE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below