Healthcare
March 18, 2020 / 8:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Oxford Biomedica Says Total FY Revenue Excepted To Be C.£65 Million

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March 18 (Reuters) - Oxford BioMedica PLC:

* OXFORD BIOMEDICA - TOTAL FY REVENUE EXCEPTED TO BE C.£65 MILLION, SLIGHT DECLINE ON PRIOR YEAR DUE TO LOWER MILESTONE AND LICENSING REVENUE

* OVERALL OPERATING EBITDA IS EXPECTED TO SHOW A LOW SINGLE DIGIT LOSS IN SECOND HALF

* OXFORD - ENTERED INTO MAJOR NEW LICENCE AND 5-YEAR CLINICAL SUPPLY AGREEMENT WITH JUNO THERAPEUTICS FOR INITIALLY FOUR CAR-T AND TCR-T PROGRAMMES

* OXFORD CO TO RECEIVE $10 MLN UPFRONT PAYMENT, UP TO $86 MLN IN DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONES FOR AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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