BRIEF-Oxford Biomedica Signs Collaboration Agreement With Vaccines Manufacturing and Innovation Centre

June 8 (Reuters) - Oxford BioMedica PLC:
* OXFORD BIOMEDICA PLC - SIGNS FIVE YEAR COLLABORATION AGREEMENT WITH VACCINES MANUFACTURING AND INNOVATION CENTRE
* OXFORD BIOMEDICA PLC - VMIC WILL PROVIDE MANUFACTURING EQUIPMENT FOR CO TO RAPIDLY EQUIP TWO NEW GMP MANUFACTURING SUITES
* OXFORD BIOMEDICA - AGREEMENT WILL PROVIDE SIGNIFICANT ADDITIONAL MANUFACTURING CAPACITY AND ENABLE FURTHER SCALE UP FOR AZD1222 FROM SUMMER OF 2020
* OXFORD BIOMEDICA PLC - SUITES COULD ALSO POTENTIALLY BE UTILISED FOR OTHER VIRAL VECTOR VACCINE CANDIDATES
* OXFORD BIOMEDICA PLC - VMIC FACILITY IS DUE TO OPEN IN MID-2021, A YEAR AHEAD OF SCHEDULE Source text for Eikon: Further company coverage: