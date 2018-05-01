BRIEF-Oxford Square Capital Announces Results Of Operations For The Quarter Ended March 31

May 1 (Reuters) - Oxford Square Capital Corp:
* OXFORD SQUARE CAPITAL CORP. ANNOUNCES RESULTS OF OPERATIONS FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2018 AND ANNOUNCES QUARTERLY DISTRIBUTION OF $0.20 PER SHARE
* OXFORD SQUARE CAPITAL - AS OF MARCH 31, 2018, NET ASSET VALUE PER SHARE WAS $7.60 VERSUS NET ASSET VALUE PER SHARE AS OF DEC 31, 2017 OF $7.55
* OXFORD SQUARE CAPITAL CORP - FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018 RECORDED NET INVESTMENT INCOME OF APPROXIMATELY $8.7 MILLION, OR APPROXIMATELY $0.17 PER SHARE
* OXFORD SQUARE CAPITAL - CORE NET INVESTMENT INCOME FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018 WAS $7.6 MILLION, OR APPROXIMATELY $0.15 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: