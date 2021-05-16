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Healthcare

BRIEF-Oxford University And Oracle Partner To Speed Identification Of COVID-19 Variants

By Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Oracle Corp:

* OXFORD UNIVERSITY AND ORACLE PARTNER TO SPEED IDENTIFICATION OF COVID-19 VARIANTS

* ORACLE - PARTNERSHIP WILL ENABLE GLOBAL GENOMIC SEQUENCING AND EXAMINATION THROUGH A SPECIALIST PLATFORM DEVELOPED ON ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE

* PLATFORM DEVELOPED ON ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE WILL HELP MITIGATE IMPACT OF POTENTIALLY DANGEROUS COVID-19 VARIANTS

* PLATFORM WILL BE FREE FOR RESEARCHERS AND NON-PROFITS TO USE WORLDWIDE Source text for Eikon: Further company coverage:

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