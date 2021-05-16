BRIEF-Oxford University And Oracle Partner To Speed Identification Of COVID-19 Variants

May 16 (Reuters) - Oracle Corp:
* OXFORD UNIVERSITY AND ORACLE PARTNER TO SPEED IDENTIFICATION OF COVID-19 VARIANTS
* ORACLE - PARTNERSHIP WILL ENABLE GLOBAL GENOMIC SEQUENCING AND EXAMINATION THROUGH A SPECIALIST PLATFORM DEVELOPED ON ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE
* PLATFORM DEVELOPED ON ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE WILL HELP MITIGATE IMPACT OF POTENTIALLY DANGEROUS COVID-19 VARIANTS
* PLATFORM WILL BE FREE FOR RESEARCHERS AND NON-PROFITS TO USE WORLDWIDE Source text for Eikon: Further company coverage:
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