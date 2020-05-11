Healthcare
May 11, 2020 / 12:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Oyster Point Pharma Reports Positive Results In Trial Of OC-01 Nasal Spray

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Oyster Point Pharma Inc:

* OYSTER POINT PHARMA ANNOUNCES POSITIVE RESULTS IN ONSET-2 PHASE 3 TRIAL OF OC-01 NASAL SPRAY FOR THE TREATMENT OF THE SIGNS AND SYMPTOMS OF DRY EYE DISEASE

* OYSTER POINT PHARMA INC - ONSET-2 MET PRESPECIFIED PRIMARY ENDPOINT IN BOTH DOSES TESTED

* OYSTER POINT PHARMA INC - KEY SECONDARY SYMPTOM ENDPOINTS ALSO MET IN 1.2 MG/ML DOSE GROUP

* OYSTER POINT PHARMA INC - NDA SUBMISSION PLANNED FOR 2H 2020

* OYSTER POINT PHARMA INC - OVERALL SAFETY PROFILE OF OC-01 NASAL SPRAY WAS FOUND TO BE CONSISTENT WITH PRIOR DATA WITHOUT ANY NEW SAFETY SIGNALS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below