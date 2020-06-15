Healthcare
June 15, 2020 / 3:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ozner Water International Holding Sees FY Net Loss To Reach About Rmb900 Mln

1 Min Read

June 15 (Reuters) - Ozner Water International Holding Ltd :

* OZNER WATER INTERNATIONAL HOLDING LTD SEES NET LOSS FOR YEAR TO REACH ABOUT RMB900.0 MILLION

* OZNER WATER INTERNATIONAL-COVID-19 PANDEMIC BROUGHT UNCERTAINTIES TO CO’S ABILITY TO GENERATE & MAINTAIN SUFFICIENT CASH FLOWS TO MEET LIQUIDITY NEEDS

* NEGOTIATED WITH MAJOR CREDITORS, INCLUDING BANKS & OTHER LENDERS, FOR ADDITIONAL FINANCIAL SUPPORT

* STILL WAITING FOR FORMAL NOTICE FROM THESE BANKS AND LENDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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