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April 6, 2018 / 6:41 AM / Updated a day ago

BRIEF-Pacific Industrial & Logistics REIT Announces Placing Update, Declares Interim Dividend

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Pacific Industrial & Logistics REIT PLC :

* RECEIVED FIRM EXPRESSIONS OF INTEREST OF APPROXIMATELY £20 MILLION OF ORDINARY SHARES OF £0.01 EACH​

* ‍ENTERED INTO NON-BINDING HEADS OF TERMS IN RESPECT OF ACQUISITION OF TWO PORTFOLIOS OF ASSETS ​

* END EARNINGS, PORTFOLIO VALUATION TO 31 MARCH WILL BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS​

* ‍AGGREGATE GROSS CONSIDERATION FOR ASSETS ARE C.£38.7 MILLION​

* THIRD INTERIM DIVIDEND OF 3.2 PENCE PER ORDINARY SHARE IN RESPECT OF FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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