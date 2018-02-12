FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 12, 2018 / 11:06 AM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Pacific Premier Bancorp To Acquire Grandpoint Capital

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Pacific Premier Bancorp Inc:

* PACIFIC PREMIER BANCORP, INC. TO ACQUIRE GRANDPOINT CAPITAL, INC.

* WILL ACQUIRE GRANDPOINT IN AN ALL-STOCK TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY $641.2 MILLION, OR $18.57 PER SHARE

* PACIFIC PREMIER BANCORP - EXPECTS TRANSACTION TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO 2018 EARNINGS PER SHARE, 8.6% ACCRETIVE TO EARNINGS PER SHARE IN 2019

* PACIFIC PREMIER BANCORP - ALSO EXPECTS TRANSACTION TO BE ABOUT 2.4% DILUTIVE TO TANGIBLE BOOK VALUE PER SHARE WITH A 1.2 YEAR EARN BACK PERIOD

* HOLDERS OF GRANDPOINT TO RECEIVE 0.4750 OF A SHARE OF PACIFIC PREMIER STOCK FOR EACH SHARE OF GRANDPOINT STOCK

* PACIFIC PREMIER BANCORP - EXISTING PACIFIC PREMIER SHAREHOLDERS WILL OWN ABOUT 75% OF OUTSTANDING SHARES OF COMBINED CO

* PACIFIC PREMIER BANCORP - GRANDPOINT SHAREHOLDERS ARE EXPECTED TO OWN ABOUT 25% OUTSTANDING SHARES OF COMBINED CO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.