Healthcare
May 7, 2020 / 1:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pacira Biosciences Reports Q1 2020 Financial Results

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Pacira Biosciences Inc:

* PACIRA BIOSCIENCES REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND BUSINESS UPDATE

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.53

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.19

* Q1 REVENUE $105.7 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $102.2 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.30 — REFINITIV IBES DATA

* SAW GROWING DEMAND FOR EXPAREL CONTINUE WITH YEAR-OVER-YEAR GROWTH RATES OF OVER 20 PERCENT IN JANUARY AND FEBRUARY

* TEMPORARILY WITHDRAWING ALL FULL-YEAR 2020 FINANCIAL GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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