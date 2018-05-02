BRIEF-Paddy Power Betfair Q1 earnings fall 6 pct, announces share buyback

May 2 (Reuters) - Paddy Power Betfair PLC:
* CUSTOMER ACTIVITY IN UK&I ADVERSELY AFFECTED BY SUSTAINED PERIOD OF BOOKMAKER FRIENDLY SPORT
* GOOD UNDERLYING GROWTH IN AUSTRALIA PARTIALLY OFFSET BY ADVERSE SPORTS RESULTS
* Q1 UNDERLYING EBITDA DOWN 6% IN CC DUE TO ANNUALISATION OF NEW BETTING TAXES & LEVIES AND START-UP LOSSES IN OUR US BUSINESSES
* FULL YEAR UNDERLYING EBITDA CURRENTLY EXPECTED TO BE BETWEEN £470M AND £495M
* PLANNING TO RETURN £500M OF CASH TO SHAREHOLDERS OVER NEXT 12 TO 18 MONTHS; SHARE BUYBACK PROGRAMME TO BE INITIATED SHORTLY
* IN EUROPE, SUCCESSFUL COMPLETION OF OUR PLATFORM INTEGRATION HAS RESULTED IN A MEANINGFUL IMPROVEMENT TO PADDY POWER PRODUCT
* THIS HAS SEEN BRAND’S GAMING REVENUE RETURNING TO GROWTH FROM FEBRUARY
* HAVE REVIEWED INVESTMENT PLANS IN AUSTRALIA AND SEE AN OPPORTUNITY TO COMPETE MORE AGGRESSIVELY TO TAKE ADVANTAGE OF POTENTIAL DISRUPTION TO COMPETITORS
* GUIDANCE BEFORE ANY POTENTIAL ADDITIONAL INVESTMENT WHICH MAY ARISE IN EVENT OF POSITIVE REGULATORY CHANGES IN USA Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)