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May 2, 2018 / 8:05 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Paddy Power Betfair says Australian M&A possible at right price

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Paddy Power Betfair PLC:

* PADDY POWER BETFAIR CEO SAYS WOULD BE INTERESTED IF THERE ARE OPPORTUNITIES FOR BOLT-ON ACQUISITIONS IN AUSTRALIA AT SENSIBLE PRICES

* PADDY POWER BETFAIR CEO SAYS NEED TO GET SOME CERTAINTY ON UK FOBT LEGISLATION SO INDUSTRY CAN MOVE ON

* PADDY POWER BETFAIR CEO SAYS 10 MILLION POUND ADDITIONAL NET INVESTMENT IN AUSTRALIA ADDITIONAL TO 20 MILLION PREVIOUSLY ANNOUNCED AT GROUP LEVEL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

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