Healthcare
February 11, 2020 / 12:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Palatin Technologies Q2 Loss Per Share $0.02

1 Min Read

Palatin Technologies Inc:

* PALATIN TECHNOLOGIES, INC. REPORTS SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2020 FINANCIAL RESULTS AND RECENT BUSINESS HIGHLIGHTS

* DRY EYE DISEASE PHASE 2 STUDY TO COMMENCE Q1 2020

* PALATIN TECHNOLOGIES- AMAG’S PLANNED DIVESTITURE OF VYLEESI IS BASED ON CHANGE IN STRATEGY, “AND IS NOT A RESULT OF VYLEESI LAUNCH PERFORMANCE TO DATE”

* PALATIN TECHNOLOGIES - DATA FROM DRY EYE DISEASE PHASE 2 STUDY EXPECTED IN Q4 2020 & ULCERATIVE COLITIS TRIAL DATA EXPECTED IN MID-CALENDAR YEAR 2021

* QTRLY LICENSE AND CONTRACT REVENUE $20,610 Source text for Eikon: Further company coverage:

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