Healthcare
June 23, 2020 / 8:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Palomar Holdings Says During Q2, Procured About $200 Mln Of Incremental Limit For California Earthquakes

1 Min Read

June 23 (Reuters) - Palomar Holdings Inc:

* PALOMAR HOLDINGS INC - DURING Q2 , PROCURED ABOUT $200 MILLION OF INCREMENTAL LIMIT FOR CALIFORNIA EARTHQUAKES

* PALOMAR HOLDINGS INC - DURING Q2, PROCURED ABOUT $300 MILLION OF INCREMENTAL LIMIT FOR ALL EARTHQUAKE ZONES

* PALOMAR HOLDINGS INC - EFFECTIVE JUNE 1, REINSURANCE COVERAGE EXHAUSTS AT $1.4 BILLION FOR EARTHQUAKE EVENTS

* PALOMAR HOLDINGS INC - INCREASED CATASTROPHE EVENT RETENTION FROM $5 MILLION TO $10 MILLION FOR ALL PERILS Source text: [bit.ly/2NlqXxn] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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