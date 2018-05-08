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May 8, 2018 / 6:00 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-P.A.M. Transportation Services Commences Self Tender Offer To Purchase Up To 100,000 Shares

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - PAM Transportation Services Inc:

* P.A.M. TRANSPORTATION SERVICES, INC. COMMENCES SELF TENDER OFFER TO PURCHASE UP TO 100,000 SHARES

* PAM TRANSPORTATION SERVICES INC - TENDER OFFER WILL EXPIRE ON JUNE 7, 2018

* PAM TRANSPORTATION- COMMENCEMENT OF A MODIFIED “DUTCH AUCTION” TENDER OFFER TO BUY UP TO 100,000 SHARES AT NO LESS THAN $39 & NOT MORE THAN $43/SHARE

* PAM TRANSPORTATION SERVICES - BOARD DETERMINED IT IS IN CO’S “BEST INTEREST” TO REPURCHASE SHARES AT THIS TIME GIVEN CO’S FINANCIAL CONDITION, STOCK PRICE Source text for Eikon: Further company coverage:

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