Healthcare
April 14, 2020 / 10:32 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pan African Resources Obtained Authorisation To Conduct Surface Re-Mining & Processing

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Pan African Resources PLC:

* FURTHER UPDATE REGARDING THE COVID-19 NATIONAL LOCKDOWN AND STATUS OF GROUP OPERATIONS

* GROUP SURFACE OPERATIONS ARE CURRENTLY OPERATING AT APPROXIMATELY 70 PER CENT OF NORMAL PRODUCTION CAPACITY

* GROUP’S BANKING CONSORTIUM HAS ALSO CONFIRMED ITS SUPPORT FOR COMPANY SHOULD FURTHER LIQUIDITY BE REQUIRED.

* GROUP’S BANKING CONSORTIUM HAS ALSO CONFIRMED ITS SUPPORT FOR COMPANY SHOULD FURTHER LIQUIDITY BE REQUIRED

* GROUP OBTAINED AUTHORISATION TO CONDUCT SURFACE RE-MINING AND PROCESSING ACTIVITIES ON REDUCED SCALE AT FEW SITES

* AUTHORISED TO RESTART OPERATIONS IN GROUP SURFACE OPERATIONS & LIMITED UNDERGROUND MINING OPERATIONS AT BARBERTON MINES Source text for Eikon: Further company coverage:

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