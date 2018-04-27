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April 27, 2018 / 9:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Pan American Silver Says Operations Suspended At Huaron Mine

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Pan American Silver Corp:

* PAN AMERICAN SILVER ANNOUNCES OPERATIONS SUSPENDED AT HUARON MINE

* PAN AMERICAN SILVER - OPERATIONS AT HUARON MINE SUSPENDED SINCE APRIL 24, AS A RESULT OF ROAD BLOCKADES BY MEMBERS OF NEARBY HUAYLLAY COMMUNITY

* PAN AMERICAN SILVER CORP - COMMUNITY MEMBERS HAVE DEMANDED COMPENSATION FROM CO FOR ALLEGED IMPACTS TO COMMUNITY LAND

* PAN AMERICAN SILVER CORP - ENGAGED IN A MEDIATION PROCESS BEING LED BY SOCIAL AFFAIRS GENERAL OFFICE OF PERUVIAN MINISTRY OF ENERGY AND MINES

* PAN AMERICAN SILVER -HUAYLLAY COMMUNITY MEMBERS HAVE DEMANDED ADDITIONAL SERVICE CONTRACTS FOR CONSTRUCTION WORK, HAULAGE AND MATERIAL SUPPLY TO MINE

* PAN AMERICAN SILVER SAYS WILL PROVIDE NOTICE ONCE OPERATIONS AT HUARON MINE HAVE RESUMED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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