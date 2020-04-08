Healthcare
April 8, 2020 / 10:53 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pan Asian Holdings Updates On Impact Of Enhanced Measures Implemented By Singapore Government

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Pan Asian Holdings Ltd:

* UPDATES ON IMPACT OF ENHANCED MEASURES IMPLEMENTED BY SINGAPORE GOVERNMENT

* EXPECTS DELAYS FROM SUPPLIERS FROM ASIA AND EUROPE TO DELIVER CURRENT ORDER BOOK ON HAND

* UNCERTAINTIES RELATED TO COVID-19 OUTBREAK WILL IMPACT PRODUCTIVITY & FINANCIAL PERFORMANCE FOR CURRENT FY ENDING 31 DEC

* APPLIED TO SEEK AN EXEMPTION FOR SUSPENSION OF GROUP’S BUSINESS ACTIVITIES

* TRAVEL RESTRICTION DUE TO COVID-19 WILL ALSO HINDER SALES AND MARKETING ACTIVITIES IN ASIA WHICH MAY RESULT IN LOWER SALES

* CURRENTLY CONTINUING OPERATIONS UNDER EXEMPTION FOR SUSPENSION OF BUSINESS ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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