BRIEF-Pan Asian Holdings Updates On Impact Of Enhanced Measures Implemented By Singapore Government

April 8 (Reuters) - Pan Asian Holdings Ltd:
* UPDATES ON IMPACT OF ENHANCED MEASURES IMPLEMENTED BY SINGAPORE GOVERNMENT
* EXPECTS DELAYS FROM SUPPLIERS FROM ASIA AND EUROPE TO DELIVER CURRENT ORDER BOOK ON HAND
* UNCERTAINTIES RELATED TO COVID-19 OUTBREAK WILL IMPACT PRODUCTIVITY & FINANCIAL PERFORMANCE FOR CURRENT FY ENDING 31 DEC
* APPLIED TO SEEK AN EXEMPTION FOR SUSPENSION OF GROUP’S BUSINESS ACTIVITIES
* TRAVEL RESTRICTION DUE TO COVID-19 WILL ALSO HINDER SALES AND MARKETING ACTIVITIES IN ASIA WHICH MAY RESULT IN LOWER SALES
* CURRENTLY CONTINUING OPERATIONS UNDER EXEMPTION FOR SUSPENSION OF BUSINESS ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage: