Switzerland Market Report
February 4, 2019 / 6:28 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Panalpina - Continue To Review Situation Regarding DSV Offer

1 Min Read

Feb 4 (Reuters) - Panalpina Welttransport Holding AG :

* CONFIRMS THAT THE ERNST GÖHNER FOUNDATION, PANALPINA’S LARGEST SHAREHOLDER REPRESENTING APPROXIMATELY 46% OF THE TOTAL SHARE CAPITAL, INFORMED THE BOARD OF DIRECTORS THAT IT DOES NOT SUPPORT THE CURRENT NON-BINDING PROPOSAL FROM DSV

* ACCORDING TO ITS FIDUCIARY DUTIES THE BOARD OF DIRECTORS OF PANALPINA CONTINUES TO CAREFULLY REVIEW THE SITUATION WITH ITS PROFESSIONAL ADVISERS

* FURTHER ANNOUNCEMENTS WILL BE MADE AS APPROPRIATE Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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