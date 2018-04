April 19 (Reuters) - Panalpina Welttransport Holding AG:

* Q1 EBIT OF CHF 24.4 MILLION (YTD 2017: CHF 16.4 MILLION)

* Q1 CONSOLIDATED PROFIT OF CHF 16.6 MILLION (YTD 2017: CHF 12.4 MILLION). Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)