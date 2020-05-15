Healthcare
May 15, 2020 / 1:25 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Panariagroup Q1 Net Loss Widens To EUR 1.7 Mln

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May 15 (Reuters) - Panariagroup Industrie Ceramiche SpA :

* Q1 PRODUCTION VALUE EUR 92.7 MILLION VERSUS EUR 102.0 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET LOSS EUR 1.7 MILLION VERSUS LOSS EUR 1.1 MILLION YEAR AGO

* DIVERSIFICATION MADE IT POSSIBLE TO CONTAIN LOSS OF TURNOVER IN QUARTER

* INVESTMENT BUDGET FOR 2020 HAS ALSO BEEN AFFECTED BY TEMPORARY SUSPENSION OF MANY PROJECTS

* APRIL 2020 ALONE ENDED WITH A 45% DROP IN TURNOVER YEAR/YEAR

* RESORTS TO SUPPORT MEASURES IMPLEMENTED BY PUBLIC INSTITUTIONS, WITH REFERENCE TO PERSONNEL COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk newsroom)

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