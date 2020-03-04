Healthcare
March 4, 2020 / 9:30 AM / a few seconds ago

BRIEF-Pandora CEO says 30 out of 240 shops in China still closed due to coronavirus

1 Min Read

March 4 (Reuters) - Pandora CEO Alexander Lacik says in interview:

* CEO SAYS AROUND 30 OF 240 SHOPS IN CHINA STILL CLOSED DUE TO CORONAVIRUS; 100 SHOPS IN CHINA WERE CLOSED AT PEAK BUT CUSTOMERS NOW SLOWLY RETURNING

* CEO SAYS LESS THAN 10 SHOPS HAVE BEEN CLOSED IN ITALY DUE TO CORONAVIRUS

* CEO SAYS CO WILL REASSESS 2020 GUIDANCE AFTER Q1, BUT IF CHINESE MARKET CONTINUES AT CURRENT PACE IT WILL HAVE AN IMPACT ON GUIDANCE

* CEO SAYS TWO PRODUCTION FACILITIES IN THAILAND OPERATING AT FULL CAPACITY Further company coverage: (Reporting by Andreas Mortensen)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below