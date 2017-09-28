FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Pantaflix H1 EBITDA swings to profit of EUR 8.5 mln
Sections
Featured
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
WHO edited cancer findings in herbicide review
Special Report
WHO edited cancer findings in herbicide review
Alphabet leads Lyft's $1 billion funding round
Business
Alphabet leads Lyft's $1 billion funding round
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Entertainment Production
September 28, 2017 / 5:45 AM / in 22 days

BRIEF-Pantaflix H1 EBITDA swings to profit of EUR 8.5 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - PANTAFLIX AG:

* DGAP-NEWS: PANTAFLIX AG: PUBLICATION OF 2017 HALF-YEAR REPORT - OPERATING PERFORMANCE AND PROGRESS IN VOD BUSINESS MUCH BETTER THAN FORECAST - EBITDA OF EUR 8.5 MILLION - SHARP RISE IN EARNINGS EXPECTED FOR 2017 AS A WHOLE

* H1 REVENUES AND INCOME FROM ORDINARY ACTIVITIES ROSE TO A NEARLY SEVENFOLD AMOUNT OF EUR 13.3 MILLION VERSUS EUR 2.0 MILLION YEAR AGO

* ‍H1 EBITDA AMOUNTED TO EUR 8.5 MILLION AFTER EUR -2.3 MILLION IN FIRST HALF OF 2016, SURPASSING EXPECTATIONS​

* ‍MANAGEMENT BOARD IS AIMING FOR A SHARP RISE IN REVENUES ALONG WITH A SIGNIFICANT INCREASE IN INCOME FOR CURRENT FINANCIAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.