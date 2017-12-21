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#Market News
December 21, 2017 / 9:22 PM / 2 days ago

BRIEF-Papa Murphy's Announces Changes To Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Papa Murphy’s Holdings Inc:

* PAPA MURPHY’S ANNOUNCES CHANGES TO BOARD OF DIRECTORS AS PART OF REFRESH INITIATIVE

* PAPA MURPHY‘S - ADDING TWO NEW INDEPENDENT DIRECTORS, ALEXANDER MATINA AND NOAH ELBOGEN TO BOARD

* PAPA MURPHY‘S HOLDINGS - NEWLY RECONSTITUTED BOARD WILL COMPRISE TEN DIRECTORS, SEVEN OF WHOM ARE INDEPENDENT

* PAPA MURPHY‘S - MATINA, ELBOGEN ADDED TO BOARD IN CONNECTION WITH COOPERATION AGREEMENT AMONG CO, MFP PARTNERS L.P.

* PAPA MURPHY‘S HOLDINGS - MFP, MISADA CAPITAL HOLDINGS AGREED TO CERTAIN CUSTOMARY STANDSTILL AND OTHER PROVISIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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