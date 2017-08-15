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BRIEF-Paragon H1 ‍EBITDA up 17.7 pct to EUR 8.0 mln
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August 15, 2017 / 6:04 AM / 2 hours ago

BRIEF-Paragon H1 ‍EBITDA up 17.7 pct to EUR 8.0 mln

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - PARAGON AG:

* H1 ‍GROUP REVENUE UP 13.3 PERCENT TO EUR 55.3 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 48.8 MILLION)​

* H1 ‍EBITDA INCREASES 17.7 PERCENT TO EUR 8.0 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 6.8 MILLION)​

* REVENUE AND EARNINGS FORECAST CONFIRMED FOR WHOLE FISCAL YEAR

* H1 ‍EBIT MARGIN DROPS SLIGHTLY TO 6.7 PERCENT (PRIOR YEAR: 7.2 PERCENT)​

* H1 ‍CONSOLIDATED NET INCOME OF EUR 1.6 MILLION IN PERIOD UNDER REVIEW (PRIOR YEAR: EUR 0.7 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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