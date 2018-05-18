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May 18, 2018 / 6:52 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Parallax Health Sciences Says Roxsan Filed Chapter 7 Petition

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Parallax Health Sciences Inc:

* PARALLAX HEALTH SCIENCES - ON MAY 14, PURSUANT TO UNANIMOUS RESOLUTION OF BOARDS OF ROXSAN PHARMACY AND CO, ROXSAN FILED CHAPTER 7 PETITION

* PARALLAX HEALTH SCIENCES INC - ROXSAN SEEKS TO DISCHARGE ABOUT $5 MILLION OF LIABILITIES OWED TO VARIOUS PARTIES INCLUDING MORE THAN $1 MILLION OWED TO CO

* PARALLAX HEALTH SCIENCES INC - ROXSAN IS A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CO- SEC FILING

* PARALLAX HEALTH SCIENCES SAYS DUE TO ROXSAN CHAPTER 7 FILING, TIMOTHY YOO APPOINTED TRUSTEE ON MAY 15 Source text : (bit.ly/2IUiUqM) Further company coverage:

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