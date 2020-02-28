Healthcare
February 28, 2020 / 10:49 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Paramount Corporation Bhd Posts Qtrly Revenue 209.6 Mln RGT

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Paramount Corporation Bhd:

* QTRLY REVENUE 209.6 MILLION RGT, QTRLY NET PROFIT 39.1 MILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 186.3 MILLION RGT; YEAR AGO QTRLY PROFIT 26.9 MILLION RGT

* SINGLE TIER SPECIAL INTERIM DIVIDEND OF 29.0 SEN PER ORDINARY SHARE

* GOING INTO 2020, GROWTH, PARTICULARLY IN Q1 OF THE YEAR, WILL BE AFFECTED BY COVID-19 OUTBREAK

* GROUP'S FINANCIAL PERFORMANCE FOR FY2020 EXPECTED TO BE BETTER THAN PREVIOUS YEAR Source text :bit.ly/3ccH9Mu Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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