BRIEF-Paratek Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share $0.91

May 9 (Reuters) - Paratek Pharmaceuticals Inc:
* PARATEK PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.91 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PREPARING FOR ADVISORY COMMITTEE MEETING, EXPECTED IN LATE SUMMER 2018, TO REVIEW OMADACYCLINE APPLICATIONS
* PARATEK - AS OF MARCH 31, 2018, HAD CASH, CASH EQUIVALENTS, AND MARKETABLE SECURITIES OF $184.3 MILLION
* PARATEK PHARMACEUTICALS - CURRENTLY EXPECTS TO BE ABLE TO FUND OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS THROUGH Q1 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)