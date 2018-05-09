FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 9, 2018 / 11:46 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Paratek Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share $0.91

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Paratek Pharmaceuticals Inc:

* PARATEK PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE $0.91

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.91 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ON TRACK FOR A Q1 2019 OMADACYCLINE U.S. LAUNCH

* PREPARING FOR ADVISORY COMMITTEE MEETING, EXPECTED IN LATE SUMMER 2018, TO REVIEW OMADACYCLINE APPLICATIONS

* PARATEK - AS OF MARCH 31, 2018, HAD CASH, CASH EQUIVALENTS, AND MARKETABLE SECURITIES OF $184.3 MILLION

* PARATEK PHARMACEUTICALS - CURRENTLY EXPECTS TO BE ABLE TO FUND OPERATING EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS THROUGH Q1 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.