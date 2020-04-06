Healthcare
April 6, 2020 / 5:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Paris Reality Fund Maintains Payment Of 2019 Dividend

1 Min Read

April 6 (Reuters) - PARIS REALTY FUND SA:

* ANNOUNCED ON FRIDAY THE CONTINUITY OF GROUP’S BUSINESS IN FACE OF COVID-19 CRISIS

* REMOTE WORKING OF TEAMS IN FRANCE AND ITALY

* HEALTHY FINANCIAL SITUATION WITH DEBT RATIO AND FINANCIAL INTEREST COVERAGE OF RESPECTIVELY 28% AND 7.8X AS OF DEC 31, 2019

* TO DATE, LIQUIDITY POSITION OF EUR 44 MILLION, INCLUDING CONFIRMED AND AVAILABLE CREDIT LINE

* SAYS HAS CONDUCTED STRESS TESTS ON REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS WITH VARIABLE CAPITAL: TESTS CONFIRM CAPACITY OF DISTRIBUTING DIVIDEND IN Q1 2020

* MAINTAINS DIVIDEND PAYMENT OF EUR 4.00 PER SHARE FOR FY 2019

* ANNUAL GENERAL MEETING POSTPONED TO MAY 7, 2020

* PAREF GESTION HAS ASKED BANKING PARTNERS FOR DELAY IN MATURITY OF LEASE CREDITS DUE IN APRIL 2020 FOR OPPCI VIVAPIERRE FUND

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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