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March 11, 2020 / 7:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Parjointco & Pargesa Announce Simplification Of Current Holding Structure Of Groupe Bruxelles Lambert

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March 11 (Reuters) - Power Corporation of Canada:

* PARJOINTCO AND PARGESA ANNOUNCE SIMPLIFICATION OF CURRENT HOLDING STRUCTURE OF GROUPE BRUXELLES LAMBERT

* POWER CORPORATION OF CANADA - PARGESA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE SHARES OF GROUPE BRUXELLES LAMBERT

* POWER CORPORATION OF CANADA - FOLLOWING PROPOSED TRANSACTION, IT IS ANTICIPATED THAT PARGESA TO BE DELISTED FROM 6 SWISS EXCHANGE

* POWER CORPORATION OF CANADA - FOLLOWING PROPOSED TRANSACTION, PARJOINTCO IS EXPECTED TO RETAIN DE FACTO CONTROL OF GBL

* POWER CORPORATION OF CANADA - PARGESA SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE 0.93 SHARES OF GBL FOR EACH PARGESA BEARER SHARE THEY HOLD

* POWER CORPORATION OF CANADA - PARJOINTCO TO MAINTAIN ABOUT SAME ECONOMIC EQUITY INTEREST IN GBL OF 28%, PRO FORMA COMPLETION OF PROPOSED TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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