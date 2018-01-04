BRIEF-Park Electrochemical Corp Q3 Earnings Per Share $0.04

Jan 4 (Reuters) - Park Electrochemical Corp:
* - ANNOUNCES STRATEGIC EVALUATION OF ELECTRONICS BUSINESS
* SAYS BOARD DECLARED A SPECIAL CASH DIVIDEND OF $3.00 PER SHARE
* SAYS SPECIAL CASH DIVIDEND WILL BE FUNDED FROM COMPANY‘S CASH BALANCES
* PARK ELECTROCHEMICAL - UNDER ANY STRATEGIC ALTERNATIVE FOR ELECTRONICS BUSINESS, PARK WOULD RETAIN ITS AEROSPACE MANUFACTURING OPERATIONS IN KANSAS
* PARK ELECTROCHEMICAL-UNDER ANY ALTERNATIVE FOR ELECTRONICS BUSINESS,CO TO RETAIN AEROSPACE COMPOSITE MATERIALS MANUFACTURING FACILITY IN SINGAPORE
* - EXPECTS TO CONCLUDE ITS STRATEGIC EVALUATION OF ELECTRONICS BUSINESS IN Q2 OF ITS 2019 FISCAL YEAR ENDING MARCH 3, 2019
* - UNDER ANY STRATEGIC ALTERNATIVE FOR ELECTRONICS BUSINESS, PARK WOULD ALSO RETAIN ITS HEADQUARTERS IN NEW YORK
* - CONDUCTING A STRATEGIC EVALUATION, INCLUDING POTENTIAL SALE, OF ITS ELECTRONICS BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: