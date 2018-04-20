BRIEF-Park National Reports Q1 EPS Of $2.02

April 20 (Reuters) - Park National Corp:
* REPORTS INCREASED NET INCOME IN FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND RAISES QUARTERLY DIVIDEND
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.63 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOARD OF DIRECTORS INCREASED QUARTERLY CASH DIVIDEND FROM $0.94 PER COMMON SHARE TO $0.96 PER COMMON SHARE
* BOARD ALSO APPROVED A SPECIAL ONE-TIME CASH DIVIDEND PAYMENT OF $0.25 PER COMMON SHARE
* QTRLY NET INTEREST INCOME $64.9 MILLION VERSUS ABOUT $59 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)