BRIEF-Parker Reports Q3 Earnings Per Share $2.70

April 26 (Reuters) - Parker-Hannifin Corp:
* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $7.76 TO $7.96 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.62 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INVENTORIES AT QUARTER-END $1.73 BILLION
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $9.95 TO $10.15 FROM CONTINUING OPERATIONS
* FISCAL 2018 EARNINGS ARE ADJUSTED FOR EXPECTED BUSINESS REALIGNMENT EXPENSES OF ABOUT $50 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $9.96 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $9.96 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: