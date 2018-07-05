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July 5, 2018 / 3:22 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Partners Group To Acquire Megadyne Group And Ammeraal Beltech

Reuters Staff

1 Min Read

July 5 (Reuters) - Partners Group Holding AG:

* TO ACQUIRE POWER TRANSMISSION BELTS MANUFACTURER MEGADYNE GROUP AND CONVEYER BELT MANUFACTURER AMMERAAL BELTECH

* COMBINED ENTERPRISE VALUE OF TWO TRANSACTIONS, WHICH BOTH INCLUDE INVESTMENT PARTICIPATION FROM MANAGEMENT TEAMS, IS EUR 2 BILLION

* PARTNERS GROUP - ONCE ACQUISITIONS OF MEGADYNE AND AMMERAAL HAVE CLOSED, PARTNERS GROUP WOULD IN NEXT STEP PLAN TO SUPPORT A MERGER OF TWO COMPANIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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