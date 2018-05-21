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May 21, 2018 / 6:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Partners Group to Acquire Ownership Stake in GlobalLogic Inc from Apax Funds

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Partners Group Holding AG:

* APAX PARTNERS- FOLLOWING ACQUISITION, PARTNERS GROUP BECOMES EQUAL SHAREHOLDER WITH EXISTING INVESTOR CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD

* PARTNERS GROUP TO ACQUIRE OWNERSHIP STAKE IN GLOBALLOGIC INC. FROM APAX FUNDS

* APAX PARTNERS - FUNDS ADVISED BY APAX PARTNERS, GLOBAL PRIVATE EQUITY ADVISORY FIRM, HAVE AGREED TO SELL THEIR OWNERSHIP STAKE IN GLOBALLOGIC INC

* APAX PARTNERS - TRANSACTION VALUES GLOBALLOGIC AT OVER $2 BILLION Source text for Eikon: [ID: nPn5PFWT4a] Further company coverage:

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