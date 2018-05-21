BRIEF-Partners Group to buy stake in Globallogic from Apax

May 21 (Reuters) - Partners Group Holding AG:
* PARTNERS GROUP TO ACQUIRE OWNERSHIP STAKE IN GLOBALLOGIC INC. FROM APAX FUNDS
* APAX PARTNERS - FUNDS ADVISED BY APAX PARTNERS, GLOBAL PRIVATE EQUITY ADVISORY FIRM, HAVE AGREED TO SELL THEIR OWNERSHIP STAKE IN GLOBALLOGIC INC
* PARTNERS GROUP HOLDING- FOLLOWING ACQUISITION, PARTNERS GROUP BECOMES AN EQUAL SHAREHOLDER WITH EXISTING INVESTOR CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
* APAX PARTNERS - TRANSACTION VALUES GLOBALLOGIC AT OVER $2 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Pamela Barbaglia)