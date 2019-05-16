Switzerland Market Report
May 16, 2019 / 12:06 PM / in 6 hours

BRIEF-Parvus Therapeutics Enters Into Collaboration & License Agreement With Genentech To Develop Navacim Therapeutics For Treatment Of Autoimmune Diseases

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Roche Holding AG:

* PARVUS THERAPEUTICS ENTERS INTO COLLABORATION & LICENSE AGREEMENT WITH GENENTECH TO DEVELOP NAVACIM THERAPEUTICS FOR TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISEASES

* PARVUS THERAPEUTICS - PARVUS ELIGIBLE TO RECEIVE UPFRONT AND MILESTONE PAYMENTS EXCEEDING $800 MILLION PLUS ROYALTIES ON NET SALES

* PARVUS THERAPEUTICS - GENENTECH WILL BE RESPONSIBLE FOR CLINICAL DEVELOPMENT FROM PHASE II AND BEYOND

* PARVUS - WILL RECEIVE UNDISCLOSED UPFRONT PAYMENT AND IS ELIGIBLE TO RECEIVE RESEARCH, DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION MILESTONE PAYMENTS

* PARVUS - ALSO ELIGIBLE TO RECEIVE CERTAIN ADDITIONAL MILESTONE PAYMENTS IN OTHER DISEASE AREAS, AS WELL AS ROYALTIES ON NET SALES OF PRODUCTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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