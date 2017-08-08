FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 days ago
BRIEF-Patrizia Immobilien: public share buy-back offer
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
War room 2.0?
Aerospace & Defense
War room 2.0?
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
August 8, 2017 / 4:32 PM / 7 days ago

BRIEF-Patrizia Immobilien: public share buy-back offer

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - PATRIZIA IMMOBILIEN AG:

* DGAP-ADHOC: PATRIZIA IMMOBILIEN AG: PUBLIC SHARE BUY-BACK OFFER

* ‍RESOLVED TO PURCHASE 2,298,850 NO-PAR VALUE REGISTERED SHARES OF COMPANY BY MEANS OF A VOLUNTARY PUBLIC SHARE BUY-BACK

* ‍SHARE BUY-BACK OFFER AGAINST PAYMENT OF CASH CONSIDERATION WITHIN PURCHASE PRICE RANGE OF EUR 15.90 UP TO EUR 17.40 PER NO-PAR VALUE SHARE​

* ‍SHARES OFFERED FOR PURCHASE CORRESPOND TO A PROPORTION OF APPROXIMATELY 2.49 % OF COMPANY'S CURRENT REGISTERED SHARE CAPITAL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.