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#Financials
August 8, 2017 / 4:32 PM / 2 months ago

BRIEF-Patrizia Immobilien: public share buy-back offer

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - PATRIZIA IMMOBILIEN AG:

* DGAP-ADHOC: PATRIZIA IMMOBILIEN AG: PUBLIC SHARE BUY-BACK OFFER

* ‍RESOLVED TO PURCHASE 2,298,850 NO-PAR VALUE REGISTERED SHARES OF COMPANY BY MEANS OF A VOLUNTARY PUBLIC SHARE BUY-BACK

* ‍SHARE BUY-BACK OFFER AGAINST PAYMENT OF CASH CONSIDERATION WITHIN PURCHASE PRICE RANGE OF EUR 15.90 UP TO EUR 17.40 PER NO-PAR VALUE SHARE​

* ‍SHARES OFFERED FOR PURCHASE CORRESPOND TO A PROPORTION OF APPROXIMATELY 2.49 % OF COMPANY‘S CURRENT REGISTERED SHARE CAPITAL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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