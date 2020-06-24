BRIEF-Patterson Reports Q4 Loss Per Share $6.44

June 24 (Reuters) - Patterson Companies Inc:
* PATTERSON COMPANIES REPORTS FISCAL 2020 FOURTH-QUARTER AND YEAR-END OPERATING RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.20 — REFINITIV IBES DATA
* Q4 SALES $1.29 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $1.28 BILLION
* PATTERSON COMPANIES - RECORDED PRE-TAX $675.1 MILLION GOODWILL IMPAIRMENT CHARGE RELATED TO CO’S ANIMAL HEALTH SEGMENT IN QUARTER
* PATTERSON COMPANIES - NOT ISSUING FISCAL 2021 EARNINGS GUIDANCE AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage: