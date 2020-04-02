Healthcare
April 2, 2020 / 10:14 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Patterson-Uti Addresses Current Market Conditions And Provides Operational Update

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Patterson-UTI Energy Inc:

* PATTERSON-UTI ADDRESSES CURRENT MARKET CONDITIONS AND PROVIDES OPERATIONAL UPDATE

* PATTERSON-UTI ENERGY INC - REDUCING PLANNED 2020 CAPITAL EXPENDITURES TO APPROXIMATELY $140 MILLION

* PATTERSON-UTI ENERGY INC - REDUCING EXECUTIVE GROUP COMPENSATION FOR 2020 BY MORE THAN 50%

* PATTERSON-UTI ENERGY - REDUCING DIRECT OPERATING COSTS IN LINE WITH ACTIVITY DECLINES, REDUCING SG&A EXPENSES, OTHER SUPPORT COSTS, CLOSING FEW FACILITIES

* PATTERSON-UTI ENERGY INC - REDUCING DIRECT OPERATING COSTS IN LINE WITH ACTIVITY DECLINES, REDUCING SG&A EXPENSES AND OTHER SUPPORT COSTS,

* PATTERSON-UTI ENERGY INC - REDUCING EXECUTIVE GROUP COMPENSATION FOR 2020 BY MORE THAN 50%. Source text for Eikon: Further company coverage:

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