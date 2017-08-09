FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
7 days ago
BRIEF-Paul Hartmann H1 ‍consolidated net income flat at EUR 45.4 million ​
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Pain for OxyContin maker
OxyContin
Pain for OxyContin maker
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Politics
Trump's popularity faces test in Alabama's Senate race
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
August 9, 2017 / 6:11 AM / 7 days ago

BRIEF-Paul Hartmann H1 ‍consolidated net income flat at EUR 45.4 million ​

1 Min Read

Aug 9 (Reuters) - PAUL HARTMANN AG

* ‍H1 SALES REVENUES OF EUR 1,006.8 MILLION AND EXCEEDED PRIOR-YEAR FIGURE BY 3.4%​

* H1 EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) WERE SLIGHTLY LOWER AT EUR 65.4 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 68.6 MILLION)

* H1 ‍CONSOLIDATED NET INCOME OF EUR 45.4 MILLION IS AT SAME LEVEL AS LAST YEAR (EUR 45.3 MILLION)​

* ‍STILL PREDICTS THAT IN CURRENT YEAR IT WILL ACHIEVE MODERATE GROWTH IN SALES REVENUES AND ALSO A MODERATE RISE IN EBIT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.