BRIEF-Paulic Meunerie FY Net Loss Widens To 57,000 Euros

April 30 (Reuters) - PAULIC MEUNERIE SA:
* FY REVENUE EUR 8.6 MILLION VERSUS EUR 8.2 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS A SOLID BUSINESS DESPITE COVID-19 CRISIS
* 2019 NET LOSS EUR 57,000 VERSUS LOSS OF EUR 23,000 YEAR AGO
* AT 31 DECEMBER 2019, THE COMPANY HAD SHAREHOLDERS’ EQUITY OF 1,506 K€ FOR A FINANCIAL DEBT OF 8,919 K€
* 2019 OPERATING PROFIT EUR 36,000 VERSUS EUR 38,000 YEAR AGO
* END-DEC FINANCIAL DEBT OF EUR 8.9 MILLION
* CONFIRMS OBJECTIVES FOR 2023: SALES OF €50 MILLION WITH A GROSS MARGIN OF BETWEEN 50% AND 55% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)