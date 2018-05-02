FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 12:23 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Payment Data Systems Says Total Dollars Processed During Q1 Increased 305 Pct Over Same Period In 2017

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Payment Data Systems Inc:

* PAYMENT DATA SYSTEMS ANNOUNCES RECORD TRANSACTION PROCESSING RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2018

* PAYMENT DATA SYSTEMS INC - TOTAL DOLLARS PROCESSED DURING Q1 INCREASED 305% OVER SAME PERIOD IN 2017

* PAYMENT DATA SYSTEMS INC - CREDIT CARD TRANSACTIONS PROCESSED DURING Q1 OF 2018 WERE UP 307% OVER SAME PERIOD IN 2017

* PAYMENT DATA SYSTEMS INC - CREDIT CARD DOLLARS PROCESSED DURING Q1 OF 2018 WERE UP 5% OVER Q4 OF 2017

* PAYMENT DATA SYSTEMS INC - TOTAL DOLLARS PROCESSED FOR Q1 OF 2018 EXCEEDED $782.9 MILLION

* PAYMENT DATA SYSTEMS INC - ELECTRONIC CHECK TRANSACTION VOLUMES DURING Q1 OF 2018 WERE UP 5% OVER Q4 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.