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April 25, 2018 / 8:25 PM / in 2 hours

BRIEF-PayPal Holdings Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share Of $0.57

Reuters Staff

2 Min Read

April 25 (Reuters) - PayPal Holdings Inc:

* PAYPAL REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.57

* SEES FY 2018 REVENUE UP 16 TO 18 PERCENT

* Q1 REVENUE $3.69 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $3.59 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.54 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* $132 BILLION IN TOTAL PAYMENT VOLUME (TPV) IN QUARTER, UP 32%, OR 27% ON AN FX-NEUTRAL BASIS

* OPERATING HIGHLIGHTS FOR Q1 2018 INCLUDE 8.1 MILLION ACTIVE ACCOUNTS ADDED, WITH NET NEW ACTIVES UP 35%

* OPERATING HIGHLIGHTS FOR Q1 2018 INCLUDE 2.2 BILLION PAYMENT TRANSACTIONS, UP 25%

* QTRLY TRANSACTION MARGIN WAS 57.1 PERCENT VERSUS. 65.1 PERCENT REPORTED LAST QUARTER

* PAYPAL - EXPECTS 2018 REVENUE TO GROW 16 - 18% AT CURRENT SPOT RATES AND 15 - 16% ON AN FX-NEUTRAL BASIS, TO A RANGE OF $15.20 - $15.40 BILLION

* PAYPAL - FOR Q2 EXPECTS REVENUE TO GROW 21% - 22% AT CURRENT SPOT RATES AND 19% - 20% ON AN FX-NEUTRAL BASIS, TO A RANGE OF $3.78 BILLION - $3.83 BILLION

* EXPECTS 2018 GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE IN RANGE OF $1.73 - $1.76

* SEES 2018 NON-GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE IN RANGE OF $2.31 - $2.34

* EXPECTS Q2 GAAP EPS IN RANGE OF $0.41 TO $0.43 & Q2 NON-GAAP EPS IN RANGE OF $0.54 TO $0.56

* IN Q1, VENMO PROCESSED MORE THAN $12 BILLION OF TPV, GROWING 80% OVER SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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