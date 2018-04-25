BRIEF-PayPal Holdings Reports Q1 Non-GAAP Earnings Per Share Of $0.57

April 25 (Reuters) - PayPal Holdings Inc:
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.57
* Q1 REVENUE $3.69 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $3.59 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.54 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* $132 BILLION IN TOTAL PAYMENT VOLUME (TPV) IN QUARTER, UP 32%, OR 27% ON AN FX-NEUTRAL BASIS
* OPERATING HIGHLIGHTS FOR Q1 2018 INCLUDE 8.1 MILLION ACTIVE ACCOUNTS ADDED, WITH NET NEW ACTIVES UP 35%
* OPERATING HIGHLIGHTS FOR Q1 2018 INCLUDE 2.2 BILLION PAYMENT TRANSACTIONS, UP 25%
* QTRLY TRANSACTION MARGIN WAS 57.1 PERCENT VERSUS. 65.1 PERCENT REPORTED LAST QUARTER
* PAYPAL - EXPECTS 2018 REVENUE TO GROW 16 - 18% AT CURRENT SPOT RATES AND 15 - 16% ON AN FX-NEUTRAL BASIS, TO A RANGE OF $15.20 - $15.40 BILLION
* PAYPAL - FOR Q2 EXPECTS REVENUE TO GROW 21% - 22% AT CURRENT SPOT RATES AND 19% - 20% ON AN FX-NEUTRAL BASIS, TO A RANGE OF $3.78 BILLION - $3.83 BILLION
* EXPECTS 2018 GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE IN RANGE OF $1.73 - $1.76
* SEES 2018 NON-GAAP EARNINGS PER DILUTED SHARE IN RANGE OF $2.31 - $2.34
* EXPECTS Q2 GAAP EPS IN RANGE OF $0.41 TO $0.43 & Q2 NON-GAAP EPS IN RANGE OF $0.54 TO $0.56
* IN Q1, VENMO PROCESSED MORE THAN $12 BILLION OF TPV, GROWING 80% OVER SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: