BRIEF-PCI Biotech Updates On Operational Implications Of The Corona Pandemic

March 25 (Reuters) - PCI Biotech Holding ASA:
* REG-PCI BIOTECH: UPDATE ON OPERATIONAL IMPLICATIONS OF THE CORONA PANDEMIC
* NEITHER GOING CONCERN ASSUMPTION NOR PREVIOUSLY REPORTED PRELIMINARY FULL YEAR 2019 FIGURES ARE IMPACTED BY PANDEMIC
* FOR FIMAVACC AND FIMANAC PROGRAMMES MAIN IDENTIFIED IMPLICATIONS ARE SHORT-TERM DOWNTURN IN BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES
* HAS PER DATE OF THIS ANNOUNCEMENT NOT A COMPLETE PICTURE OF LONG-TERM CONSEQUENCES REGARDING TIMELINES AND COSTS FOR RELEASE STUDY, BUT SHORT-TERM DELAYS AND INCREASED COSTS ARE EXPECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)