FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Pdc Energy Announces 2018 Capital Investment Budget Of $850 To $920 Million
Sections
Featured
Nearly half of Americans still oppose Republican tax bill: Reuters/Ipsos poll
Politics
Nearly half of Americans still oppose Republican tax bill: Reuters/Ipsos poll
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
Future of Money
Bitcoin futures suggest breakneck rise in price to slow
Trump wants to send astronauts back to moon
U.S.
Trump wants to send astronauts back to moon
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 11, 2017 / 10:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Pdc Energy Announces 2018 Capital Investment Budget Of $850 To $920 Million

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Pdc Energy Inc:

* PDC ENERGY ANNOUNCES 2018 CAPITAL INVESTMENT BUDGET OF $850 TO $920 MILLION; 2018 PRODUCTION FORECAST OF 38 TO 42 MILLION BOE AND AN ESTIMATED YEAR-END LEVERAGE RATIO OF 1.6 TIMES

* PDC ENERGY INC - FOR FY18 ‍ANTICIPATES CAPITAL INVESTMENT BETWEEN $850 MILLION AND $920 MILLION

* PDC ENERGY INC - ANTICIPATE OPERATING IN A CASH FLOW NEUTRAL ENVIRONMENT OVER SECOND HALF OF 2018

* PDC ENERGY INC - OIL PRODUCTION TO ACCOUNT FOR APPROXIMATELY 42 PERCENT OF TOTAL PRODUCTION IN 2018

* PDC ENERGY INC - PRODUCTION GROWTH OF ABOUT 25 PERCENT TO AN ESTIMATED 38 TO 42 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT IN 2018

* PDC ENERGY INC - 2018 FORECASTS AND PROJECTIONS INCLUDE ANTICIPATED CLOSING OF WATTENBERG ACQUISITION PRIOR TO YEAR-END 2017

* PDC ENERGY INC - IN 2018, COMPANY PLANS TO INVEST APPROXIMATELY $480 MILLION IN WATTENBERG FIELD

* PDC ENERGY INC - IN DELAWARE BASIN, COMPANY PLANS TO INVEST APPROXIMATELY $395 MILLION

* PDC ENERGY INC - PLANS TO SPUD APPROXIMATELY 153 OPERATED WELLS AND TURN-IN-LINE APPROXIMATELY 161 OPERATED WELLS IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.