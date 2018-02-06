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February 6, 2018 / 9:25 PM / in 18 hours

BRIEF-Pdc Energy Announces Year-End 2017 Proved Reserves Of About 453 MMBOE, Including Nearly 100 MMBOE In Delaware Basin

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Pdc Energy Inc:

* PDC ENERGY ANNOUNCES YEAR-END 2017 PROVED RESERVES OF APPROXIMATELY 453 MMBOE, INCLUDING NEARLY 100 MMBOE IN DELAWARE BASIN

* PDC ENERGY INC - ANTICIPATED 2017 PRODUCTION OF 31.8 MMBOE WITH ESTIMATED 2017 OIL PRODUCTION OF 12.9 MM BARRELS

* PDC ENERGY INC - ANTICIPATED Q4 2017 OIL PRODUCTION OF OVER 40,400 BARRELS PER DAY

* PDC ENERGY INC - ANTICIPATED DECEMBER 2017 PRODUCTION EXIT RATE OF 97,000 BARRELS OF OIL EQUIVALENT (“BOE”) PER DAY.

* PDC ENERGY INC - ANTICIPATED 2017 CAPITAL INVESTMENT OF APPROXIMATELY $790 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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