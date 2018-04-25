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April 25, 2018 / 12:05 PM / in 3 hours

BRIEF-Peabody Q1 Earnings Per Share $0.83 From Continuing Operations

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Peabody Energy Corp:

* PEABODY REPORTS EARNINGS FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.83 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-9.55 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONFIRMS FINANCIAL TARGETS FOR 2018

* ACCELERATES SHARE REPURCHASES AND EXPANDS PROGRAM SIZE TO $1.0 BILLION

* PEABODY CONFIRMS FINANCIAL TARGETS FOR 2018

* Q2 AUSTRALIAN THERMAL VOLUMES EXPECTED TO INCREASE SEQUENTIALLY THROUGHOUT YEAR, UNIT COSTS EXPECTED TO IMPROVE

* Q2 METALLURGICAL COSTS ARE EXPECTED TO DECLINE VERSUS Q1

* QTRLY TONS SOLD 48.3 MILLION TONS VERSUS 46.1 MILLION TONS

* PEABODY ENERGY - QTRLY EPS ATTRIBUTABLE TO COMMON STOCKHOLDERS $0.82

* IN U.S., PEABODY EXPECTS TRADITIONAL LOWER SHOULDER SEASON PRB VOLUMES IN Q2, COMPARED WITH Q1

* PEABODY ENERGY - SEABORNE THERMAL AND METALLURGICAL COAL PRICING “REMAINED ROBUST” ON SOLID ASIAN-PACIFIC DEMAND IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

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